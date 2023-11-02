"Пир вранья": Военные эксперты объяснили провальные испытания американской ядерной ракеты

Провал в ходе испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III не означает, что вся партия некачественная. Такое мнение выразил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Американцы проверили свою ракету. Оказалось, что она сбивается с курса, летит не туда, и поэтому они её подорвали. Это нормально. Молодцы, что у них есть такая возможность. Это не значит, что вся партия американских ракет негодная. Это значит, что какие-то ракеты Minuteman III "перезрели", находясь на боевом дежурстве", — отметил он в беседе с РИАМО.

Специалист добавил, что данная ракета стоит на вооружении более 40 лет, поэтому периодически необходимо проверять, насколько она исправна. При этом конкуренции между российскими и американскими межконтинентальными ракетами нет, так как они не продаются, указал эксперт. По словам Литовкина, у каждой системы стратегических ракет есть собственная задача, в данном случае это сдерживание условного врага. Обозреватель уточнил, что Minuteman III может нести три боеголовки, однако, по некоторым данным, на боевом дежурстве у неё только одна.

Советский и российский журналист, военный эксперт Виктор Баранец в свою очередь напомнил, что Соединённые Штаты постоянно придумывают отговорки после неудач. По его мнению, США блефуют, когда объясняют провал "аномалией". Подобные случаи уже были, однако признать честно, что вышла из строя система управления комплекса, Вашингтон не может, отметил Баранец, добавив, что в Штатах делают такие заявления, чтобы "одурачить человечество". Он пояснил, что всё дело в техническом сбое и поломке техники.

"Конечно, случаются аномалии. Это могут быть тайфун или влияние на ракету специальными средствами радиоэлектронной борьбы, техногенные катастрофы. Они могут сказать, что россияне устроили какую-то катастрофу. Это пир вранья. Они изобретают аномалии очень часто. Чтобы затуманить мозги людям, они не говорят ничего конкретного. Это по-американски!" — сказал Баранец в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

LGM-30G "Минитмен-3" (Minuteman III) — межконтинентальная баллистическая ракета семейства Minuteman. Стоит на вооружении американских ВВС с 1970 года и является единственной МБР шахтного базирования в США. Её ближайшим аналогом является советская лёгкая баллистическая ракета РС-12М в составе АПУ "Тополь".