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3 июля, 00:00

Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на партию ракет ATACMS

Пентагон подписал контракт на производство ракет ATACMS для Польши, Латвии и Литвы

Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на партию ракет ATACMS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на партию ракет ATACMS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Пентагон заключил контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство ракет ATACMS. Как следует из заявления американского оборонного ведомства, его сумма составила свыше 226 миллионов долларов.

"Корпорация Lockheed Martin получила гибридный контракт в 226 миллионов 850 тысяч долларов на поставку управляемых ракет и пусковой установки ATACMS", — указано в документе.

Также сообщается, что ракеты будут производиться для военных поставок Польше, Эстонии, Латвии, Литве и Марокко.

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Ранее стало известно, что в распоряжении специалистов РФ оказались блок лазерных гироскопов и GPS-модуль от оперативно-тактической ракеты ATACMS. Именно таким снарядом ВСУ недавно ударили по Севастополю.

Оксана Попова
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