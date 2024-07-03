Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на партию ракет ATACMS

Пентагон заключил контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство ракет ATACMS. Как следует из заявления американского оборонного ведомства, его сумма составила свыше 226 миллионов долларов.

"Корпорация Lockheed Martin получила гибридный контракт в 226 миллионов 850 тысяч долларов на поставку управляемых ракет и пусковой установки ATACMS", — указано в документе.