Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на партию ракет ATACMS
Пентагон подписал контракт на производство ракет ATACMS для Польши, Латвии и Литвы
Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на партию ракет ATACMS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Пентагон заключил контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство ракет ATACMS. Как следует из заявления американского оборонного ведомства, его сумма составила свыше 226 миллионов долларов.
"Корпорация Lockheed Martin получила гибридный контракт в 226 миллионов 850 тысяч долларов на поставку управляемых ракет и пусковой установки ATACMS", — указано в документе.
Также сообщается, что ракеты будут производиться для военных поставок Польше, Эстонии, Латвии, Литве и Марокко.
Ранее стало известно, что в распоряжении специалистов РФ оказались блок лазерных гироскопов и GPS-модуль от оперативно-тактической ракеты ATACMS. Именно таким снарядом ВСУ недавно ударили по Севастополю.