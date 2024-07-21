США будут защищать Японию ядерным оружием

Власти Соединённых Штатов и Японии договорились о составлении совместного документа, в котором будет прописана готовность Вашингтона защищать Страну восходящего солнца от "потенциального внешнего агрессора". Как пишет про это крупнейшая японская газета Yomiuri, в данном соглашении также будет прописано применение ядерного оружия.

Предполагается, что для обсуждения содержания этого договора, который планируется принять до конца года, в текущем месяце в формате "два плюс два" встретятся главы внешнеполитических и оборонных ведомств двух государств. Источники издания сообщают, что этот документ должен будет чётко обрисовать систему "расширенного сдерживания", где будет описано, что американская сторона будет готова осуществлять сдерживание с помощью своих ядерных сил, а также при каких условиях Вашингтон прибегнет к военным действиям против третьих стран.

Журналисты рассказали, что США и Японию к составлению этого документа подтолкнула "растущая ядерная угроза со стороны РФ и КНР". Они также подчеркнули, что финальная версия документа не будет полностью раскрыта из соображений безопасности.