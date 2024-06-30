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Регион
30 июня, 04:59

Азиатское НАТО: В КНДР возмутились объединением США, Японии и Южной Кореи

ЦТАК: США, Япония и Южная Корея хотят создать азиатскую версию НАТО

Америка, Япония и Южная Корея пытаются создать НАТО по-азиатски, когда укрепляют трёхстороннее оборонное сотрудничество, пишет ЦТАК со ссылкой на МИД КНДР.

"США оправдываются тем, что трёхсторонние отношения между США, Японией и РК представляют собой отношения взаимодействия, направленные на укрепление стабильности и безопасности в регионе, и не означают "азиатской версии НАТО", но это является всего лишь уловкой для уклонения от международных обвинений в создании агрессивного блока", — указано в сообщении.

В МИД КНДР выступили против трёхсторонних военных учений Freedom Edge, которые прошли в Восточно-Китайском море. Там заявили, что они влекут за собой попытки нагнетания военной напряжённости в регионе, а также оказывают давление на Дальний Восток РФ.

Также министерство раскритиковало действия Токио и Сеула на фоне украинского конфликта. По версии ведомства, в Южной Корее стараются явно "накачать" нацистскую власть Владимира Зеленского летальными вооружениями, что указывает на опасные пределы в отношениях между альянсом и трёхсторонним военным блоком Америки, Японии и РК.

В Северной Корее пообещали не допустить укрепления военного блока Штатов и их сателлитов, ведь это угрожает миру и стабильности, а также безопасности Корейского полуострова.

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Ранее КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Она пролетела 250 километров. Журналисты рассказали, что запуск был осуществлён около 05:30 по местному времени (23:30 вторника мск).

Обложка ©

Unsplash / Micha Brändli

Анатолий Симоненко
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