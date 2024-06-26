Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Как пишет Yonhap, ссылаясь на Комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея, она пролетела 250 километров.

Журналисты рассказали, что запуск был осуществлён около 05:30 по местному времени (23:30 вторника мск). На фоне этого телеканал NHK со ссылкой на источник в японском правительстве сообщил, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Страны восходящего солнца.