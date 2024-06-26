Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела 250 км
КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Как пишет Yonhap, ссылаясь на Комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея, она пролетела 250 километров.
Журналисты рассказали, что запуск был осуществлён около 05:30 по местному времени (23:30 вторника мск). На фоне этого телеканал NHK со ссылкой на источник в японском правительстве сообщил, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Страны восходящего солнца.
Напомним, что о предыдущем похожем случае южнокорейские средства массовой информации сообщали в ночь на 30 мая. Тогда КНДР в очередной раз запустила по направлению к Японскому морю баллистическую ракету.
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