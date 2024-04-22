КНДР запустила баллистическую ракету в Японском море

КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты, сообщили в южнокорейском Объединённом командовании начальников штабов и в Береговой охране Японии.

"Север запустил неопознанную баллистическую ракету в направлении Восточного [Японского] моря", — утверждают южнокорейские военные.

Тем временем японское правительство устанавливает детали очередного запуска КНДР. Береговая охрана уточнила, что ракета находилась в полёте семь минут. Согласно сведениям телеканала Эн-эйч-кей, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.