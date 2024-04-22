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22 апреля, 06:26

КНДР запустила баллистическую ракету в Японском море

КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты, сообщили в южнокорейском Объединённом командовании начальников штабов и в Береговой охране Японии.

"Север запустил неопознанную баллистическую ракету в направлении Восточного [Японского] моря", утверждают южнокорейские военные.

Тем временем японское правительство устанавливает детали очередного запуска КНДР. Береговая охрана уточнила, что ракета находилась в полёте семь минут. Согласно сведениям телеканала Эн-эйч-кей, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Северная Корея испытала новую зенитную ракету
Северная Корея испытала новую зенитную ракету

Напомним, 2 апреля КНДР докладывала о запуске баллистической ракеты. Тогда Пхеньян заявил об успешном испытании новой ракеты средней дальности "Хвасонпхо-16Б" с "боеголовкой гиперзвукового планирующего полёта".

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ЦТАК

Андрей Бражников
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