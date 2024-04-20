Северная Корея испытала новую зенитную ракету

Северная Корея осуществила пробный запуск новой зенитной ракеты "Пёльджи-1-2". Как передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), КНДР также испытала на мощность сверхкрупную боевую часть стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-1 Ра-3".

"Испытания проведены в рамках регулярной деятельности Главного управления ракетостроения и подведомственных ему оборонных НИИ, направленной на резкое развитие технологии систем новых вооружений, включая тактико-технические способности и управление. Эти испытания не имеют никакого отношения к ситуации в регионе", — пишет агентство.