Северная Корея испытала новую зенитную ракету
ЦТАК: КНДР провела пробный запуск новой зенитной ракеты "Пёльджи-1-2"
КНДР провела пробный запуск новой зенитной ракеты "Пёльджи-1-2". Обложка © ЦТАК
Северная Корея осуществила пробный запуск новой зенитной ракеты "Пёльджи-1-2". Как передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), КНДР также испытала на мощность сверхкрупную боевую часть стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-1 Ра-3".
"Испытания проведены в рамках регулярной деятельности Главного управления ракетостроения и подведомственных ему оборонных НИИ, направленной на резкое развитие технологии систем новых вооружений, включая тактико-технические способности и управление. Эти испытания не имеют никакого отношения к ситуации в регионе", — пишет агентство.
В этом месяце Северная Корея также провела успешные испытания новой ракеты средней и большей дальности "Хвасонпхо-16Б". Запуском, который состоялся 2 апреля, руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.