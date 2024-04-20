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Регион
20 апреля, 00:18

Северная Корея испытала новую зенитную ракету

ЦТАК: КНДР провела пробный запуск новой зенитной ракеты "Пёльджи-1-2"

КНДР провела пробный запуск новой зенитной ракеты "Пёльджи-1-2". Обложка © ЦТАК

КНДР провела пробный запуск новой зенитной ракеты "Пёльджи-1-2". Обложка © ЦТАК

Северная Корея осуществила пробный запуск новой зенитной ракеты "Пёльджи-1-2". Как передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), КНДР также испытала на мощность сверхкрупную боевую часть стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-1 Ра-3".

"Испытания проведены в рамках регулярной деятельности Главного управления ракетостроения и подведомственных ему оборонных НИИ, направленной на резкое развитие технологии систем новых вооружений, включая тактико-технические способности и управление. Эти испытания не имеют никакого отношения к ситуации в регионе", — пишет агентство.

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

В этом месяце Северная Корея также провела успешные испытания новой ракеты средней и большей дальности "Хвасонпхо-16Б". Запуском, который состоялся 2 апреля, руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Оксана Попова
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