КНДР направила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила по направлению к Японскому морю баллистическую ракету, передаёт агентство Yonhap, ссылаясь на Объединённый комитет начальников штабов.

Сейчас проводится анализ запуска. В Минобороны Японии заявили, что снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны страны.