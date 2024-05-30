КНДР направила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила по направлению к Японскому морю баллистическую ракету, передаёт агентство Yonhap, ссылаясь на Объединённый комитет начальников штабов.
Сейчас проводится анализ запуска. В Минобороны Японии заявили, что снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны страны.
Ранее Северная Корея отправила в Южную Корею 150 воздушных шаров с навозом и отходами. Содержимое неопознанных летающих объектов упало в разных местах по всей стране, достигнув юго-восточной провинции Южный Кёнсан.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / ID1974