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Регион
29 мая, 22:37

КНДР направила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила по направлению к Японскому морю баллистическую ракету, передаёт агентство Yonhap, ссылаясь на Объединённый комитет начальников штабов.

Сейчас проводится анализ запуска. В Минобороны Японии заявили, что снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны страны.

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Ранее Северная Корея отправила в Южную Корею 150 воздушных шаров с навозом и отходами. Содержимое неопознанных летающих объектов упало в разных местах по всей стране, достигнув юго-восточной провинции Южный Кёнсан.

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Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Анатолий Симоненко
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