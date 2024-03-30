В КНДР обвинили Японию в возрождении императорской армии

Япония, прикрываясь укреплением своего оборонного потенциала, может возрождать императорскую армию. Об этом заявило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Призраки "императорской армии", которая в прошлом веке встала на путь агрессии и грабежа, откровенно возрождаются в лице "отрядов самообороны" — современной "императорской армии", до костей пропитанной милитаристичеcким ядом", — считают в Северной Корее.

Там уверены, что Токио искажает историю и приукрашивает прошлые преступления. При этом государство ссылается на растущую угрозу со стороны других стран и расширяет "отряды самообороны", которые, по сути, представляют собой наступательные вооружённые силы, оснащённые самыми современными вооружениями. Таким образом, агрессивные амбиции Японии со временем не меняются и могут вновь привести к большой беде.