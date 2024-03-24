"Ждёт, что вспылит": Эксперт раскусил подлые выходки Японии у границ России

Вооружённые силы Японии неспроста активизировались у восточных границ России, отправляя в разделяющие государства проливы вооружённые до зубов эсминцы. Таким образом Страна восходящего солнца пытается выполнить заказ Запада и вновь выставить Москву в плохом свете, уверен политолог Владимир Брутер.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований напомнил, что противники РФ стремятся поддерживать уровень антироссийского алармизма в инфополе, а для этого им просто необходимы скандальные инциденты. Так как западные державы боятся конфронтации с Кремлём, они толкают на провокации своих союзников в Азии.

"Япония делает всё, что России не нравится, и ждёт, что она вспылит и как-то несоразмерно ответит, чтобы они опять сделали картинку о том, какая злая Россия, она нападает на ближайших соседей", — выразил уверенность Брутер в беседе с URA.ru.