"Ждёт, что вспылит": Эксперт раскусил подлые выходки Японии у границ России
Политолог Брутер: Япония хочет спровоцировать Россию на агрессию по воле Запада
Вооружённые силы Японии неспроста активизировались у восточных границ России, отправляя в разделяющие государства проливы вооружённые до зубов эсминцы. Таким образом Страна восходящего солнца пытается выполнить заказ Запада и вновь выставить Москву в плохом свете, уверен политолог Владимир Брутер.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований напомнил, что противники РФ стремятся поддерживать уровень антироссийского алармизма в инфополе, а для этого им просто необходимы скандальные инциденты. Так как западные державы боятся конфронтации с Кремлём, они толкают на провокации своих союзников в Азии.
"Япония делает всё, что России не нравится, и ждёт, что она вспылит и как-то несоразмерно ответит, чтобы они опять сделали картинку о том, какая злая Россия, она нападает на ближайших соседей", — выразил уверенность Брутер в беседе с URA.ru.
Ранее о кризисе российско-японских отношений высказался новый посол РФ в Токио Николай Ноздрев. По словам дипломата, деструктивная политика властей азиатского государства довела контакты двух стран до наихудшего уровня со времён окончания Второй мировой войны.
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