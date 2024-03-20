МИД: Москва пригрозила Токио последствиями за поставку Киеву ракет для Patriot
Москва предупредила Токио по дипломатическим каналам о последствиях передачи ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot США, которые могут оказаться на Украине. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Третьего департамента Азии МИД России Сергей Жёсткий.
Это произошло после того, как в декабре 2023 года японское правительство добилось законодательного смягчения правил экспорта военной продукции для поставок производимых в стране по лицензии ракет Вашингтону.
"Прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве Муто, что не сомневаемся насчёт конечного выгодоприобретателя такого решения — киевского режима", — приводит его слова РИА "Новости".
Москва будет расценивать подобное как соучастие Токио в преступлениях Киева, влекущих лишь увеличение числа жертв. Также на Смоленскую площадь вызвали находившегося в Москве для консультаций со своим посольством руководителя российского направления МИД Японии для детального брифинга по ситуации вокруг Украины.
Ранее Life.ru рассказывал, что Япония выделит на восстановление Украины 106 млн долларов. При этом Токио уже оказал Киеву поддержку на 7,6 миллиарда долларов.
Wikipedia / Mark Holloway