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20 марта, 04:10

МИД: Москва пригрозила Токио последствиями за поставку Киеву ракет для Patriot

Москва предупредила Токио по дипломатическим каналам о последствиях передачи ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot США, которые могут оказаться на Украине. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Третьего департамента Азии МИД России Сергей Жёсткий.

Это произошло после того, как в декабре 2023 года японское правительство добилось законодательного смягчения правил экспорта военной продукции для поставок производимых в стране по лицензии ракет Вашингтону.

"Прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве Муто, что не сомневаемся насчёт конечного выгодоприобретателя такого решения — киевского режима", — приводит его слова РИА "Новости".

Москва будет расценивать подобное как соучастие Токио в преступлениях Киева, влекущих лишь увеличение числа жертв. Также на Смоленскую площадь вызвали находившегося в Москве для консультаций со своим посольством руководителя российского направления МИД Японии для детального брифинга по ситуации вокруг Украины.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Япония выделит на восстановление Украины 106 млн долларов. При этом Токио уже оказал Киеву поддержку на 7,6 миллиарда долларов.

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Wikipedia / Mark Holloway

Артур Лапсаков
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