КНДР любезно отправила в Южную Корею 150 воздушных шаров с навозом и отходами

Утро у власти Южной Кореи началось с сюрприза от любимого соседа в лице КНДР, которая послала в сторону Сеула 150 воздушных шариков, наполненных мусором, отходами и прочим хламом. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Сеула.

Первыми, заметив воздушные шары, "обрадовались" южнокорейские военные. По их словам, "подарок" пересёк границу вечером во вторник, 28 мая. Содержимое неопознанных летающих объектов упало в разных местах по всей стране, достигнув юго-восточной провинции Южный Кёнсан. Северная Корея подготовила начинку для шариков на любой вкус и цвет — пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз, но соседи такой жест не оценили.

"[Мы] строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия", — ругались в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи.