В японской Окинаве взвыли сирены из-за "неопознанного снаряда" из КНДР

КНДР запустила ракету в сторону Жёлтого моря. Об этом сообщило агентство Yonhap (Рёнхап) со ссылкой на комитет начальников штабов ВС Республики Корея. Дополнительных подробностей, в том числе откуда был запущен "неопознанный снаряд", в сообщении военных не приводится. По некоторым данным, это была баллистическая ракета.

Кадры с северокорейской ракетой, которая, предположительно, взорвалась в воздухе. Видео © Японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK

Жителям японской Окинавы сегодня также было направлено предупреждение о возможном ракетном пуске КНДР с призывом укрыться внутри зданий или в помещениях под землёй. Позже японские СМИ опубликовали видео с ракетой, которая, предположительно, взорвалась в воздухе.