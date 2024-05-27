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Регион
27 мая, 14:36

В японской Окинаве взвыли сирены из-за "неопознанного снаряда" из КНДР

Yonhap: КНДР запустила ракету в сторону Жёлтого моря

КНДР запустила ракету в сторону Жёлтого моря. Об этом сообщило агентство Yonhap (Рёнхап) со ссылкой на комитет начальников штабов ВС Республики Корея. Дополнительных подробностей, в том числе откуда был запущен "неопознанный снаряд", в сообщении военных не приводится. По некоторым данным, это была баллистическая ракета.

Кадры с северокорейской ракетой, которая, предположительно, взорвалась в воздухе. Видео © Японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK

Жителям японской Окинавы сегодня также было направлено предупреждение о возможном ракетном пуске КНДР с призывом укрыться внутри зданий или в помещениях под землёй. Позже японские СМИ опубликовали видео с ракетой, которая, предположительно, взорвалась в воздухе.

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К слову, на днях в Северной Корее состоялся испытательный запуск тактической баллистической ракеты, которая оснащена новой системой наведения. Сообщалось, что Ким Чен Ын высоко оценил профильную оборонную научно-техническую группу и выразил большое удовлетворение результатами самостоятельной разработки и успешного внедрения автономной навигационной системы.

Обложка ©

NHK

Марина Калегина
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