КНДР испытала баллистическую ракету с новой системой наведения
В Северной Корее состоялся испытательный запуск тактической баллистической ракеты, которая оснащена новой системой наведения, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи. На испытаниях был и глава КНДР Ким Чен Ын.
"Главное управление ракетостроения КНДР 17 мая провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты с применением новой навигационной системы автономного управления. Данный испытательный запуск подтвердил точность и надёжность этой системы", — передаёт ЦТАК.
Ким Чен Ын высоко оценил профильную оборонную научно-техническую группу и выразил большое удовлетворение результатами самостоятельной разработки и успешного внедрения автономной навигационной системы.
Ранее Северокорейские военные впервые провели учения по нанесению ядерного контрудара с применением 600-мм реактивных систем залпового огня. За ходом стрельб наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.