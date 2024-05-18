КНДР испытала баллистическую ракету с новой системой наведения

В Северной Корее состоялся испытательный запуск тактической баллистической ракеты, которая оснащена новой системой наведения, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи. На испытаниях был и глава КНДР Ким Чен Ын.

"Главное управление ракетостроения КНДР 17 мая провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты с применением новой навигационной системы автономного управления. Данный испытательный запуск подтвердил точность и надёжность этой системы", — передаёт ЦТАК.

Ким Чен Ын высоко оценил профильную оборонную научно-техническую группу и выразил большое удовлетворение результатами самостоятельной разработки и успешного внедрения автономной навигационной системы.

Ким Чен Ын наблюдает за очередными учениями КНДР. Фото © ЦТАК