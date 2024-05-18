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Регион
18 мая, 00:18

КНДР испытала баллистическую ракету с новой системой наведения

Испытание тактической баллистической ракеты с новой системой наведения в КНДР. Обложка © ЦТАК

Испытание тактической баллистической ракеты с новой системой наведения в КНДР. Обложка © ЦТАК

В Северной Корее состоялся испытательный запуск тактической баллистической ракеты, которая оснащена новой системой наведения, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи. На испытаниях был и глава КНДР Ким Чен Ын.

"Главное управление ракетостроения КНДР 17 мая провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты с применением новой навигационной системы автономного управления. Данный испытательный запуск подтвердил точность и надёжность этой системы", — передаёт ЦТАК.

Ким Чен Ын высоко оценил профильную оборонную научно-техническую группу и выразил большое удовлетворение результатами самостоятельной разработки и успешного внедрения автономной навигационной системы.

Ким Чен Ын наблюдает за очередными учениями КНДР. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын наблюдает за очередными учениями КНДР. Фото © ЦТАК

КНДР отчиталась об успешном испытании новой баллистической ракеты
КНДР отчиталась об успешном испытании новой баллистической ракеты

Ранее Северокорейские военные впервые провели учения по нанесению ядерного контрудара с применением 600-мм реактивных систем залпового огня. За ходом стрельб наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Анатолий Симоненко
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