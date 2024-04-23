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22 апреля, 22:38

КНДР провела учения по нанесению ядерного контрудара под надзором Ким Чен Ына

КНДР провела учения по нанесению ядерного контрудара. Обложка © ЦТАК

КНДР провела учения по нанесению ядерного контрудара. Обложка © ЦТАК

Северокорейские военные впервые провели учения по нанесению ядерного контрудара с применением 600-мм реактивных систем залпового огня. За ходом стрельб наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, сказано в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

В рамках учений экипажи РСЗО поразили полигон, расположенный в 352 километрах от места пуска. Лидер компартии высоко оценил мастерство военнослужащих, похвалив их за меткость.

"Проверена надёжность системы командования, управления и контроля над всеми ядерными вооружёнными силами, отработаны порядок действий и методы ведения боя для срочного перехода батарей сверхкрупного реактивного орудия на ядерный контрудар", — подчеркнули в ЦТАК.

Ким Чен Ын на учениях по нанесению ядерного контрудара. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын на учениях по нанесению ядерного контрудара. Фото © ЦТАК

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Незадолго до испытаний Ким Чен Ын изучил детальный макет Сеула в Военно-политической академии в Мангёндэ. Там он призвал сограждан "как никогда" готовиться к войне.

Илья Пушкарев
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