КНДР провела учения по нанесению ядерного контрудара под надзором Ким Чен Ына

Северокорейские военные впервые провели учения по нанесению ядерного контрудара с применением 600-мм реактивных систем залпового огня. За ходом стрельб наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, сказано в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

В рамках учений экипажи РСЗО поразили полигон, расположенный в 352 километрах от места пуска. Лидер компартии высоко оценил мастерство военнослужащих, похвалив их за меткость.

"Проверена надёжность системы командования, управления и контроля над всеми ядерными вооружёнными силами, отработаны порядок действий и методы ведения боя для срочного перехода батарей сверхкрупного реактивного орудия на ядерный контрудар", — подчеркнули в ЦТАК.

Ким Чен Ын на учениях по нанесению ядерного контрудара. Фото © ЦТАК