Ким Чен Ын изучил макет Сеула и обратился к корейцам, заговорив о войне
Ким Чен Ын: КНДР должна быть готова к войне "как никогда"
Председатель КНДР Ким Чен Ын призвал граждан "как никогда" готовиться к войне, чтобы при любом исходе одержать победу. Такое заявление северокорейский лидер сделал в ходе визита в Военно-политическую академию имени Ким Чен Ира.
"Он отметил, что сейчас следует как никогда более последовательно подготовиться к войне и что мы должны более надёжно, безупречно подготовиться к не просто возможной войне, а к такой, в которой надо обязательно победить", — приводит его слова ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Северной Кореи).
Во время поездки в военную академию Ким Чен Ын ознакомился с результатами исследований планов противника, а также внимательно изучил макет Сеула.
А в марте Ким Чен Ын с инспекцией посещал главную базу Корейской народной армии. Он распорядился провести более интенсивные и практичные учения, "гарантирующие достижение победы в войне". Северокорейский лидер поставил перед армией задачу всегда проявлять наивысшие требования к усовершенствованию своей боевой подготовки.
ТАСС / AP / Korean Central News Agency