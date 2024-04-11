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11 апреля, 12:09

Ким Чен Ын изучил макет Сеула и обратился к корейцам, заговорив о войне

Ким Чен Ын: КНДР должна быть готова к войне "как никогда"

Председатель КНДР Ким Чен Ын призвал граждан "как никогда" готовиться к войне, чтобы при любом исходе одержать победу. Такое заявление северокорейский лидер сделал в ходе визита в Военно-политическую академию имени Ким Чен Ира.

Председатель КНДР Ким Чен Ын. Фото © kcna.kp

Председатель КНДР Ким Чен Ын. Фото © kcna.kp

Председатель КНДР Ким Чен Ын. Фото © kcna.kp

Председатель КНДР Ким Чен Ын. Фото © kcna.kp

"Он отметил, что сейчас следует как никогда более последовательно подготовиться к войне и что мы должны более надёжно, безупречно подготовиться к не просто возможной войне, а к такой, в которой надо обязательно победить", — приводит его слова ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Северной Кореи).

Во время поездки в военную академию Ким Чен Ын ознакомился с результатами исследований планов противника, а также внимательно изучил макет Сеула.

ЦТАК: Ким Чен Ын лично проинспектировал новейший танк КНДР
ЦТАК: Ким Чен Ын лично проинспектировал новейший танк КНДР

А в марте Ким Чен Ын с инспекцией посещал главную базу Корейской народной армии. Он распорядился провести более интенсивные и практичные учения, "гарантирующие достижение победы в войне". Северокорейский лидер поставил перед армией задачу всегда проявлять наивысшие требования к усовершенствованию своей боевой подготовки.

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ТАСС / AP / Korean Central News Agency

Александра Мышляева
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