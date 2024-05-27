Северная Корея предупредила Японию о планах запуска спутника
КНДР сообщила Японии о планах запуска спутника с 27 мая по 4 июня
Северная Корея намерена запустить спутник, о чём предупредила Японию. Об этом сообщила Береговая охрана Страны восходящего солнца.
"Запуск ракеты со спутником планируется с 0:00 27 мая по 0:00 4 июня (с 18:00 мск 26 мая по 18:00 мск 3 июня. — Прим. Life.ru)", — говорится в сообщении службы для морских и воздушных судов.
Ступени ракеты, предположительно, упадут за пределами исключительной экономической зоны Японии: две — у западного побережья Корейского полуострова в Жёлтом море, одна — у восточного побережья Филиппин в Тихом океане.
Ранее сообщалось, что 17 мая в Северной Корее состоялся испытательный запуск тактической баллистической ракеты, которая оснащена новой системой наведения. Присутствующий на испытаниях лидер КНДР Ким Чен Ын был удовлетворён результатами самостоятельной разработки и успешного внедрения автономной навигационной системы.
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