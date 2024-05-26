"В любой момент": В КНДР пообещали ответить на провокации США и Южной Кореи

Северокорейская армия готова принять меры в ответ на провокации США и Южной Кореи, угрожающие суверенитету КНДР. Об этом сообщил замминистра обороны республики Ким Ган Ир, передаёт его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Замглавы Минобороны КНДР уточнил, что речь идёт об участившихся нарушениях морской и воздушной границ. В частности, ВВС США только в период с 20 по 23 мая задействовали вблизи Северной Кореи три стратегических самолёта-разведчика RC-135. Кроме того, по словам Ким Ган Ира, суда "марионеточной" Южной Кореи часто пересекают границу КНДР, что чревато опасными последствиями. В связи с этим представитель Минобороны Северной Кореи предупредил, что меры могут быть осуществлены "в любой момент".

"Мы официально предупреждаем, что никогда не сможем смириться с продолжающимся посягательством на наш суверенитет и что в любой момент мы можем применить свои силы самообороны на воде или под водой", — сказал Ким Ган Ир.

В сообщении ЦТАК также говорится, что высшее военное руководство КНДР в минувшую пятницу, 24 мая, приказало армии "принять наступательные контрмеры в ответ на вышеуказанные провокационные действия врагов против суверенитета" республики.