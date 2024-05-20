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Регион
20 мая, 00:57

В Северной Корее пообещали принять меры из-за ядерных испытаний США

КНДР объявила о мерах по повышению ядерного сдерживания из-за испытаний США

Проведённое в Соединённых Штатах субкритическое ядерное испытание ведёт к обострению гонки вооружений. Соответствующее заявление представителя МИД КНДР опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Данное субкритическое ядерное испытание США создаёт новую напряжённость в военном противостоянии между ядерными государствами и ускоряет глобальную гонку ядерных вооружений", — говорится в заявлении.

Помимо того, представитель внешнеполитического ведомства КНДР заявил, что эти действия Вашингтона не должны повлиять на безопасность в регионе Корейского полуострова. В то же время в Пхеньяне сообщили, что власти Северной Кореи вынуждены принять необходимые меры по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию.

Также в сообщении говорится, что КНДР не допустит создания стратегического дисбаланса в регионе. Пхеньян намерен защитить безопасность, права и интересы в ответ на развивающуюся ядерную угрозу со стороны США, подчёркивает ЦТАК.

"Это недопустимо": Хиросима и Нагасаки выразили протест из-за испытаний на ядерном полигоне в Неваде
"Это недопустимо": Хиросима и Нагасаки выразили протест из-за испытаний на ядерном полигоне в Неваде

Напомним, что на днях Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) сообщило о проведении очередного "субкритического эксперимента" на полигоне в Лос-Аламосе, в штате Невада. Контролируемый взрыв состоялся 14 мая, его цель — подтвердить безопасность и надёжность американского ядерного арсенала.

Обложка ©

Pixabay / Alex_Berlin

Алексей Соловьёв
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