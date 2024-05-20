В Северной Корее пообещали принять меры из-за ядерных испытаний США

Проведённое в Соединённых Штатах субкритическое ядерное испытание ведёт к обострению гонки вооружений. Соответствующее заявление представителя МИД КНДР опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Данное субкритическое ядерное испытание США создаёт новую напряжённость в военном противостоянии между ядерными государствами и ускоряет глобальную гонку ядерных вооружений", — говорится в заявлении.

Помимо того, представитель внешнеполитического ведомства КНДР заявил, что эти действия Вашингтона не должны повлиять на безопасность в регионе Корейского полуострова. В то же время в Пхеньяне сообщили, что власти Северной Кореи вынуждены принять необходимые меры по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию.

Также в сообщении говорится, что КНДР не допустит создания стратегического дисбаланса в регионе. Пхеньян намерен защитить безопасность, права и интересы в ответ на развивающуюся ядерную угрозу со стороны США, подчёркивает ЦТАК.