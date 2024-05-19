"Это недопустимо": Хиросима и Нагасаки выразили протест из-за испытаний на ядерном полигоне в Неваде
Хиросима и Нагасаки выразили протест после субкритического эксперимента в США
Руины здания, пострадавшего при ядерной бомбардировке Хиросимы. Обложка © Unsplash / Terence Starkey
Администрации японских Хиросимы и Нагасаки, пострадавших при американских ядерных бомбардировках в 1945 году, выразили протест США из-за проведения субкритического эксперимента на полигоне в Неваде. Об этом пишет NHK.
Документ отправили послу Раму Эммануэлю и в администрацию президента Штатов Джо Байдена. В нём подчёркивается, что испытания "идут вразрез" с мнением многих людей, переживших атомные бомбардировки и выступающих против применения такого оружия.
"Это испытание недопустимо ни при каких обстоятельствах", — настаивают власти.
Ранее США провели очередной "субкритический эксперимент" на полигоне в Неваде. Утверждается, что его цель — подтвердить безопасность и надёжность американского ядерного арсенала. В процессе эксперимента самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция не возникла, что не нарушает мораторий на реальные испытания.