"Это недопустимо": Хиросима и Нагасаки выразили протест из-за испытаний на ядерном полигоне в Неваде

Администрации японских Хиросимы и Нагасаки, пострадавших при американских ядерных бомбардировках в 1945 году, выразили протест США из-за проведения субкритического эксперимента на полигоне в Неваде. Об этом пишет NHK.

Документ отправили послу Раму Эммануэлю и в администрацию президента Штатов Джо Байдена. В нём подчёркивается, что испытания "идут вразрез" с мнением многих людей, переживших атомные бомбардировки и выступающих против применения такого оружия.

"Это испытание недопустимо ни при каких обстоятельствах", — настаивают власти.