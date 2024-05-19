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Регион
19 мая, 07:58

"Это недопустимо": Хиросима и Нагасаки выразили протест из-за испытаний на ядерном полигоне в Неваде

Хиросима и Нагасаки выразили протест после субкритического эксперимента в США

Руины здания, пострадавшего при ядерной бомбардировке Хиросимы. Обложка © Unsplash / Terence Starkey

Руины здания, пострадавшего при ядерной бомбардировке Хиросимы. Обложка © Unsplash / Terence Starkey

Администрации японских Хиросимы и Нагасаки, пострадавших при американских ядерных бомбардировках в 1945 году, выразили протест США из-за проведения субкритического эксперимента на полигоне в Неваде. Об этом пишет NHK.

Документ отправили послу Раму Эммануэлю и в администрацию президента Штатов Джо Байдена. В нём подчёркивается, что испытания "идут вразрез" с мнением многих людей, переживших атомные бомбардировки и выступающих против применения такого оружия.

"Это испытание недопустимо ни при каких обстоятельствах", — настаивают власти.

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Ранее США провели очередной "субкритический эксперимент" на полигоне в Неваде. Утверждается, что его цель — подтвердить безопасность и надёжность американского ядерного арсенала. В процессе эксперимента самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция не возникла, что не нарушает мораторий на реальные испытания.

Матвей Константинов
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