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Регион
17 мая, 09:18

Рябков заявил, что Россия перестанет ориентироваться на "красные линии" в отношении Запада

Рябков: Россия в вопросах ядерных угроз будет отвечать Западу зеркально

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Россия отступит от вопроса "красных линий" и начнёт отвечать Западу зеркально в сфере ядерных угроз. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

Он напомнил об озвученной на Западе необходимости применения в отношении России принципа стратегической неопределённости. Западные политики якобы намеренно стремятся создавать двусмысленность в международных отношениях, что в Москве не могли просчитать ходы НАТО наперёд.

"Но эта неопределённость всегда была свойственна доктринальным подходам западной группы, в том числе к тематике, связанной с ядерным оружием. Здесь мы тоже будем проявлять зеркальность. Поэтому тему "красных линий" мы отложим в сторону", объяснил Рябков в беседе с ТАСС.

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Ранее Рябков заявил, что работа с западными странами над совместными гарантиями безопасности сейчас прекращена. Он объяснил, что сейчас отношения с Западом в первую очередь находятся в ведомстве ВС РФ и силовых ведомств России. Дипломаты же работают над тем, чтобы не допустить кризисных ситуаций и полномасштабного конфликта.

Юрий Лысенко
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