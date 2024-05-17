Рябков заявил, что Россия перестанет ориентироваться на "красные линии" в отношении Запада
Рябков: Россия в вопросах ядерных угроз будет отвечать Западу зеркально
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Россия отступит от вопроса "красных линий" и начнёт отвечать Западу зеркально в сфере ядерных угроз. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.
Он напомнил об озвученной на Западе необходимости применения в отношении России принципа стратегической неопределённости. Западные политики якобы намеренно стремятся создавать двусмысленность в международных отношениях, что в Москве не могли просчитать ходы НАТО наперёд.
"Но эта неопределённость всегда была свойственна доктринальным подходам западной группы, в том числе к тематике, связанной с ядерным оружием. Здесь мы тоже будем проявлять зеркальность. Поэтому тему "красных линий" мы отложим в сторону", — объяснил Рябков в беседе с ТАСС.
Ранее Рябков заявил, что работа с западными странами над совместными гарантиями безопасности сейчас прекращена. Он объяснил, что сейчас отношения с Западом в первую очередь находятся в ведомстве ВС РФ и силовых ведомств России. Дипломаты же работают над тем, чтобы не допустить кризисных ситуаций и полномасштабного конфликта.