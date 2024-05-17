Россия сочла устаревшими гарантии безопасности с НАТО 2021 года из-за новых приоритетов

Совместная с Западом работа над гарантиями безопасности, которые обсуждались в декабре 2021 года, сейчас не ведётся. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Думаю, что работа над оформлением неких гарантий безопасности в виде соглашений, о которых шла речь в 2021 году, сейчас не актуальна. Наша шкала приоритетов, в том числе в сфере обеспечения собственной безопасности и формирования более устойчивых рамок для этих усилий, полностью изменилась", — рассказал он в интервью ТАСС.

По словам Рябкова, происходящее в отношениях со странами Запада в настоящее время является в первую очередь компентенцией российских военных и сотрудников силовых структур. Задача дипломатии на этом направлении — контроль кризисных ситуаций во избежание по-настоящему масштабного конфликта.