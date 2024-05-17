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17 мая, 08:14

Россия сочла устаревшими гарантии безопасности с НАТО 2021 года из-за новых приоритетов

Рябков счёл устаревшими гарантии безопасности с Западом 2021 года

Совместная с Западом работа над гарантиями безопасности, которые обсуждались в декабре 2021 года, сейчас не ведётся. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Думаю, что работа над оформлением неких гарантий безопасности в виде соглашений, о которых шла речь в 2021 году, сейчас не актуальна. Наша шкала приоритетов, в том числе в сфере обеспечения собственной безопасности и формирования более устойчивых рамок для этих усилий, полностью изменилась", — рассказал он в интервью ТАСС.

По словам Рябкова, происходящее в отношениях со странами Запада в настоящее время является в первую очередь компентенцией российских военных и сотрудников силовых структур. Задача дипломатии на этом направлении — контроль кризисных ситуаций во избежание по-настоящему масштабного конфликта.

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Скепсис Рябкова по поводу отношений со странами Запада разделяет и глава МИД РФ Сергей Лавров. Недавно в разговоре с корреспондентом Life.ru он высказался на тему того, стоит ли ожидать оттепели в отношениях России со Штатами и Евросоюзом и может ли в принципе Российская Федерация сосуществовать с западными государствами на тех же доверительных основах, что и с Китайской Народной Республикой.

Напомним, российский проект документа по гарантиям европейской безопасности был подготовлен в конце 2021 года. Он обсуждался 10 января 2022 года на встрече с представителями США и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Он включал в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран бывшего СССР. Посол США в Москве 26 января передал письменный ответ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО в нём игнорируют ключевые идеи предложений России. 17 февраля МИД РФ адресовал Западу заявление на 11 страницах.

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VK / МИД России

Юрий Лысенко
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