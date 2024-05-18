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17 мая, 23:35

США провели субкритический эксперимент на ядерном полигоне в Неваде

Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) сообщило о проведении очередного "субкритического эксперимента" на полигоне в Лос-Аламосе, штат Невада. Контролируемый взрыв состоялся 14 мая, его цель — подтвердить безопасность и надёжность американского ядерного арсенала.

По данным NNSA, в процессе эксперимента самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция не возникла, а потому он не нарушает мораторий на ядерные испытания. Подобные тесты будут повторяться и далее.

"NNSA полагается на субкритические эксперименты для сбора ценной информации, подтверждающей безопасность, надёжность и эффективность американских ядерных боеголовок без ядерных испытаний", — добавили в управлении.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nnsanews

Илья Пушкарев
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