США провели субкритический эксперимент на ядерном полигоне в Неваде

Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) сообщило о проведении очередного "субкритического эксперимента" на полигоне в Лос-Аламосе, штат Невада. Контролируемый взрыв состоялся 14 мая, его цель — подтвердить безопасность и надёжность американского ядерного арсенала.

По данным NNSA, в процессе эксперимента самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция не возникла, а потому он не нарушает мораторий на ядерные испытания. Подобные тесты будут повторяться и далее.