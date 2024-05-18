США провели субкритический эксперимент на ядерном полигоне в Неваде
Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) сообщило о проведении очередного "субкритического эксперимента" на полигоне в Лос-Аламосе, штат Невада. Контролируемый взрыв состоялся 14 мая, его цель — подтвердить безопасность и надёжность американского ядерного арсенала.
По данным NNSA, в процессе эксперимента самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция не возникла, а потому он не нарушает мораторий на ядерные испытания. Подобные тесты будут повторяться и далее.
"NNSA полагается на субкритические эксперименты для сбора ценной информации, подтверждающей безопасность, надёжность и эффективность американских ядерных боеголовок без ядерных испытаний", — добавили в управлении.
Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал присоединение Белоруссии к российским ядерным учениям. По мнению МИД страны, испытание нестратегического ЯО должно "остудить горячие головы" Запада.
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