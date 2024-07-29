Песков уверен, что ВС РФ изучат решение США о военном командовании в Японии

Российские Вооружённые силы проанализируют решение США создать в Японии новое военное командование. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не совсем тема Кремля, это, скорее, тема для анализа со стороны наших военных. Не сомневаюсь, что необходимый анализ будет проведён", — отметил представитель Кремля.

О создании в Японии нового военного командования ранее узнала газета The Wall Street Journal. По словам источника, цель этого шага Вашингтона — в усилении присутствия США в рамках противостояния Китаю и РФ.