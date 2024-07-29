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29 июля, 07:30

Власти Японии призвали граждан не ехать в РФ из-за высокого "уровня опасности"

Японские власти предупредили своих граждан о якобы высоких угрозах безопасности при поездках в Россию, в связи с чем населению рекомендовано отложить путешествия. Об этом сообщил на пресс-конференции генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя поездку депутата Мунэо Судзуки в Москву.

"Правительство Японии не может комментировать цели и даты визита господина Судзуки в Россию. В связи с тем, что Россия отнесена к странам с третьим уровнем опасности, какова бы ни была цель, мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию", — пояснил он.

Политик добавил, что Япония не намерена менять своё отношение к России и впредь продолжит придерживаться антироссийских санкций, отказавшись от вектора на улучшение контактов между странами.

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Ранее сообщалось, что депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки прилетел в Москву. В России он будет оставаться до 31 июля. Предполагаемой целью его визита называется проведение переговоров с представителями российского МИД и Росрыболовства.

Обложка ©

freepik

Татьяна Миссуми
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