Японский депутат, критиковавший Украину, прибыл с визитом в Россию
Японский депутат Судзуки прибыл с визитом в Россию
Мунэо Судзуки. Фото © Wikipedia
Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки прилетел в Москву, сообщает газета "Хоккайдо".
В России он будет оставаться до 31 июля. Как пишут авторы издания, целью его визита является проведение переговоров с представителями российского МИД и Росрыболовства.
Судзуки уже второй раз посетил РФ после начала спецоперации. Предыдущая его поездка в октябре прошлого года вызвала негодование среди официальных лиц Японии, а самому японскому парламентарию также пришлось распрощаться со своим местом в партии, в которой он на тот момент состоял.
Мунэо Судзуки обладает 40-летним политическим опытом. В Японии он известен своей заинтересованностью в мирном соглашении с РФ, после подписания которого российско-японские отношения начнут развиваться в более благоприятном ключе.
Член Палаты советников парламента Японии и лидер парламентской партии "Возрождение Японии" Мунэо Судзуки ещё в 2022 году говорил, что если Украина не может оплачивать из своего кармана ведение боевых действий, значит, их необходимо немедленно прекратить. Спустя год из-за критики и давления после таких высказываний ему пришлось выйти из политического объединения, которое он сам же и возглавлял.