Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки прилетел в Москву, сообщает газета "Хоккайдо".

В России он будет оставаться до 31 июля. Как пишут авторы издания, целью его визита является проведение переговоров с представителями российского МИД и Росрыболовства.

Судзуки уже второй раз посетил РФ после начала спецоперации. Предыдущая его поездка в октябре прошлого года вызвала негодование среди официальных лиц Японии, а самому японскому парламентарию также пришлось распрощаться со своим местом в партии, в которой он на тот момент состоял.

Мунэо Судзуки обладает 40-летним политическим опытом. В Японии он известен своей заинтересованностью в мирном соглашении с РФ, после подписания которого российско-японские отношения начнут развиваться в более благоприятном ключе.