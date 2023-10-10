Критиковавшего Украину японского депутата исключили из партии после поездки в Россию
Японский депутат Судзуки вышел из партии после скандала из-за поездки в Россию
Депутат Верхней палаты Парламента Японии Мунэо Судзуки подал заявление о выходе из партии "Общество обновления Японии" на фоне скандала после визита в Россию. Об этом заявил генеральный секретарь политической силы Фумитакэ Фудзита. По его словам, руководство партии приняло заявление.
"Мы сегодня встретились с господином Судзуки. Он извинился за доставленные партии неудобства и сказал, что хочет выйти [из партии]", — сказал Фудзита на специальной пресс-конференции.
Ранее Лайф рассказывал о том, что депутата Верхней палаты Парламента Японии Мунэо Судзуки предложили исключить из партии за поездку в Россию. До этого Судзуки неоднократно высказывался об украинском конфликте. К примеру, он призывал ВСУ сложить оружие, отмечая, что Украина не может воевать самостоятельно.
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