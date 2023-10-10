Критиковавшего Украину японского депутата исключили из партии после поездки в Россию

Депутат Верхней палаты Парламента Японии Мунэо Судзуки подал заявление о выходе из партии "Общество обновления Японии" на фоне скандала после визита в Россию. Об этом заявил генеральный секретарь политической силы Фумитакэ Фудзита. По его словам, руководство партии приняло заявление.

"Мы сегодня встретились с господином Судзуки. Он извинился за доставленные партии неудобства и сказал, что хочет выйти [из партии]", — сказал Фудзита на специальной пресс-конференции.