Японского депутата могут выгнать из партии за поездку в РФ
Sankei: Японского депутата Судзуки предложили исключить из партии за визит в РФ
Депутата верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки предложили исключить из "Партии японского возрождения" за поездку в Россию, пишет The Sankei News со ссылкой на принятое дисциплинарной комиссией решение. Его будут утверждать 10 октября.
По данным источников издания в партии, причиной такого наказания является не только сам факт визита в Россию без разрешения властей, но и высказанная Судзуки уверенность в победе России в вооружённом конфликте. Тогда он заявил, что считающие обратное не имеют политического опыта и строят своё мнение на эмоциях.
Подчёркивается, что представитель губернатора префектуры Осака Хирофуми Ёсимура призвал к "суровому наказанию" депутата.
Напомним, Мунэо Судзуки не раз делал правдивые заявления о конфликте на Украине. Например, он призывал ВСУ сложить оружие, отмечая, что Незалежная не может воевать самостоятельно.
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