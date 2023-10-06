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6 октября, 13:35

Японского депутата могут выгнать из партии за поездку в РФ

Sankei: Японского депутата Судзуки предложили исключить из партии за визит в РФ

Депутата верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки предложили исключить из "Партии японского возрождения" за поездку в Россию, пишет The Sankei News со ссылкой на принятое дисциплинарной комиссией решение. Его будут утверждать 10 октября.

По данным источников издания в партии, причиной такого наказания является не только сам факт визита в Россию без разрешения властей, но и высказанная Судзуки уверенность в победе России в вооружённом конфликте. Тогда он заявил, что считающие обратное не имеют политического опыта и строят своё мнение на эмоциях.

Подчёркивается, что представитель губернатора префектуры Осака Хирофуми Ёсимура призвал к "суровому наказанию" депутата.

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Напомним, Мунэо Судзуки не раз делал правдивые заявления о конфликте на Украине. Например, он призывал ВСУ сложить оружие, отмечая, что Незалежная не может воевать самостоятельно.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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