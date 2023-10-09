В Эстонии тренера мини-футбольного клуба уволили после поздравления Путина с днём рождения

Эстонский мини-футбольный клуб "Смсраха" уволил сербского главного тренера Владимира Йовановича после того, как он в соцсетях поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина. "Долгих лет жизни, тёзка! Сербы и русские — братья навек", написал наставник.

"Мы прекратили сотрудничество по причине некорректного поведения [сербского] тренера Владимира Йовановича. Мы не можем себе позволить, чтобы в текущий момент, когда продолжаются боевые действия [на Украине], главный тренер команды так себя вёл", — приводит слова главы "Смсрахи" Андрея Головина ERR.

По его словам, такое решение тренер принял "с пониманием". Сам же Йованович, как отметил Головин, заверил, что пост с поздравлением не имел политического подтекста. Он подчеркнул, что у каждого есть право на мнение — и никто не может указывать ему, что думать. В то же время в беседе с Delfi Йованович заявил, что сожалеет о случившемся.

При этом Головин признал: то, что команда осталась без наставника незадолго до старта нового сезона, — большая потеря. Команду из Виймси Йованович возглавил в конце декабря 2022 года, заключив контракт на полтора года.