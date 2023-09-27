Эстонию уличили в реабилитации нацизма после идеи о переименовании Калининграда

Эстония, предложив переименовать Калининград в Кёнигсберг, пытается реабилитировать нацизм. Таким мнением поделился глава группы компаний "Царьград" Константин Малофеев.

"Русофобия наших бывших сограждан из микроскопических стран Прибалтики кажется на первый взгляд смешной и нелепой. Они стараются быть первыми учениками Европы в борьбе с Россией. Но нанести нам реальный вред карлики не могут. Остаётся делать оскорбительные заявления", — отметил Малофеев.

Как напомнил предприниматель, Кёнигсберг стал Калининградом по итогам Великой Отечественной войны, а настаивая на возращении городу немецкого названия, прибалты реабилитируют нацизм. Они пытаются пересмотреть итоги войны и отобрать у России её наследие.