Эстонию уличили в реабилитации нацизма после идеи о переименовании Калининграда
Малофеев: Эстония, предложив переименовать Калининград, реабилитирует нацизм
Эстония, предложив переименовать Калининград в Кёнигсберг, пытается реабилитировать нацизм. Таким мнением поделился глава группы компаний "Царьград" Константин Малофеев.
"Русофобия наших бывших сограждан из микроскопических стран Прибалтики кажется на первый взгляд смешной и нелепой. Они стараются быть первыми учениками Европы в борьбе с Россией. Но нанести нам реальный вред карлики не могут. Остаётся делать оскорбительные заявления", — отметил Малофеев.
Как напомнил предприниматель, Кёнигсберг стал Калининградом по итогам Великой Отечественной войны, а настаивая на возращении городу немецкого названия, прибалты реабилитируют нацизм. Они пытаются пересмотреть итоги войны и отобрать у России её наследие.
Также Малофеев обратил внимание, что столица Эстонии Таллин ранее носила немецкое название Ревель, а до этого русское — Колывань. Таким образом, отметил бизнесмен, это не эстонский и не немецкий город, а русский.
Напомним, Эстония хочет отказаться от российского названия Калининграда и именовать его Кёнигсбергом. Комиссия Парламента по иностранным делам уже направила это предложение эстонской научной организации "Общество родного языка", которая занимается изучением эстонского. Обсуждение состоится в октябре. Руководитель пресс-службы Правительства Калининградской области Дмитрий Лысков назвал бредом умалишённых желание Эстонии переименовать город, а также напомнил про Колывань и Ревель — прежние названия столицы республики Таллина. В Госдуме также уже высмеяли идею эстонских властей.
ТАСС / Екатерина Ветохина