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27 сентября, 15:22

"Глупости": Губернатор Алиханов ёмко высказался о планах Эстонии переименовать Калининград

Губернатор Алиханов назвал глупостью идею Эстонии переименовать Калининград

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал глупостью идею эстонских властей переименовать Калининград в Кёнигсберг. Давать какие-либо комментарии на этот счёт он отказался.

"Глупости не комментирую", — приводит "Газета.ru" слова Алиханова.

"Моська гавкает на слона": В Госдуме высмеяли идею Эстонии переименовать Калининград

"Моська гавкает на слона": В Госдуме высмеяли идею Эстонии переименовать Калининград

Напомним, Эстония хочет отказаться от российского названия Калининграда и именовать его Кёнигсбергом. Комиссия по иностранным делам уже направила это предложение эстонской научной организации "Общество родного языка", которая занимается изучением эстонского. Обсуждение состоится в октябре. Руководитель пресс-службы Правительства Калининградской области Дмитрий Лысков назвал бредом умалишённых желание Эстонии переименовать город, а также напомнил про Колывань и Ревель — прежние названия столицы республики Таллина.

Обложка ©

Антон Алиханов. Обложка © Telegram / aa_alikhanov

Наталья Исакова
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