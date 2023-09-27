"Глупости": Губернатор Алиханов ёмко высказался о планах Эстонии переименовать Калининград
Губернатор Алиханов назвал глупостью идею Эстонии переименовать Калининград
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал глупостью идею эстонских властей переименовать Калининград в Кёнигсберг. Давать какие-либо комментарии на этот счёт он отказался.
"Глупости не комментирую", — приводит "Газета.ru" слова Алиханова.
Напомним, Эстония хочет отказаться от российского названия Калининграда и именовать его Кёнигсбергом. Комиссия по иностранным делам уже направила это предложение эстонской научной организации "Общество родного языка", которая занимается изучением эстонского. Обсуждение состоится в октябре. Руководитель пресс-службы Правительства Калининградской области Дмитрий Лысков назвал бредом умалишённых желание Эстонии переименовать город, а также напомнил про Колывань и Ревель — прежние названия столицы республики Таллина.
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