Глава Пентагона заявил о готовности США защищать Японию ядерным оружием
Остин: США подтверждают приверженность защите Токио, в том числе ядерным оружием
Китай, Россия и Северная Корея продолжают оставаться ядерной угрозой, поэтому США готовы сотрудничать с Японией, в том числе и по ядерному вопросу. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
"Соединённые Штаты преобразуют ВС США в Японии в штаб объединённых сил с расширенными миссиями и оперативными обязанностями. Это станет самым значительным изменением в составе ВС США в Японии с момента их создания и одним из самых сильных улучшений наших военных связей с Японией за последние 70 лет", — заявил он на встрече с главами внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и США.
Он отметил, что США готовы использовать любое оружие, в том числе и ядерное, чтобы защитить Японию. Остин подчеркнул, что соответствующая статья договора стран распространяется и на японские острова Сенкаку.
Ранее власти США и Японии договорились составить документ, в котором будет прописана готовность Вашингтона защищать Страну восходящего солнца от "потенциального внешнего агрессора". Вашингтон и Токио к составлению этого документа подтолкнула "растущая ядерная угроза со стороны РФ и КНР".
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