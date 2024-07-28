Глава Пентагона заявил о готовности США защищать Японию ядерным оружием

Китай, Россия и Северная Корея продолжают оставаться ядерной угрозой, поэтому США готовы сотрудничать с Японией, в том числе и по ядерному вопросу. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Соединённые Штаты преобразуют ВС США в Японии в штаб объединённых сил с расширенными миссиями и оперативными обязанностями. Это станет самым значительным изменением в составе ВС США в Японии с момента их создания и одним из самых сильных улучшений наших военных связей с Японией за последние 70 лет", — заявил он на встрече с главами внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и США.

Он отметил, что США готовы использовать любое оружие, в том числе и ядерное, чтобы защитить Японию. Остин подчеркнул, что соответствующая статья договора стран распространяется и на японские острова Сенкаку.