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10 августа, 23:38

Многотысячная акция протеста против добычи лития охватила Белград

Тысячи сербов вышли на улицы Белграда поздним вечером 10 августа с целью выступить против добычи лития под городом Лозница. Митингующие обосновали свои действия борьбой за экологию, шествие проходит под лозунгом "Рудника не будет". Акция уже перетекла в ночь воскресенья.

Участники протестов перекрыли международную трассу Будапешт – Салоники и заблокировали железнодорожную станцию, парализовав движение поездов. Судя по опубликованным кадрам, пока митинг проходит мирно. О столкновениях с полицией не сообщалось.

Обстановка в Белграде. Видео © X / Balkan Insight / Srpska Triniti / Maša / Dr Artyom Tucović

Недовольство у сербов вызвало заявление властей о возможном начале добычи металла из рудника, который был найден ещё десять лет назад. При этом в 2022 году Новый дворец выступал против реализации этого проекта, на который положила глаз горно-металлургическая компания Rio Tinto.

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А ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград получил сведения о подготовке в республике госпереворота. Ответственность за возможный бунт несёт Запад. Такими разведданными со страной поделилась Россия.

Обложка ©

X / Srpska Triniti

Илья Пушкарев
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