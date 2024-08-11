Многотысячная акция протеста против добычи лития охватила Белград

Тысячи сербов вышли на улицы Белграда поздним вечером 10 августа с целью выступить против добычи лития под городом Лозница. Митингующие обосновали свои действия борьбой за экологию, шествие проходит под лозунгом "Рудника не будет". Акция уже перетекла в ночь воскресенья.

Участники протестов перекрыли международную трассу Будапешт – Салоники и заблокировали железнодорожную станцию, парализовав движение поездов. Судя по опубликованным кадрам, пока митинг проходит мирно. О столкновениях с полицией не сообщалось.

Недовольство у сербов вызвало заявление властей о возможном начале добычи металла из рудника, который был найден ещё десять лет назад. При этом в 2022 году Новый дворец выступал против реализации этого проекта, на который положила глаз горно-металлургическая компания Rio Tinto.