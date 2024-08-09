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9 августа, 18:55

Вучич: Россия предупредила Сербию о готовящемся Западом госперевороте

Россия предупредила власти Сербии о подготовке Западом массовых беспорядков в республике с целью организации госпереворота. Об этом представителям прессы сообщил сербский президент Александр Вучич.

"Сегодня мы получили официальную информацию из Российской Федерации. Информация получена по официальным каналам, мы с ней разбираемся. Агентство безопасности и информации (национальная спецслужба Сербии — прим. Life.ru) отвечает за это, а также люди, специализирующиеся на этом в правительстве Сербии и во всех других местах, выполняют свою работу", — сказал сербский лидер журналистам.

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Ранее Вучич объяснил, почему вот уже два с половиной года не разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, глава России беспокоится из-за политического положения Сербии, поэтому, понимая нынешнюю международную обстановку, не хочет ставить сербского коллегу под удар даже самим фактом такого диалога.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Юрий Лысенко
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