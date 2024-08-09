Вучич: Россия предупредила Сербию о готовящемся Западом госперевороте

"Сегодня мы получили официальную информацию из Российской Федерации. Информация получена по официальным каналам, мы с ней разбираемся. Агентство безопасности и информации (национальная спецслужба Сербии — прим. Life.ru) отвечает за это, а также люди, специализирующиеся на этом в правительстве Сербии и во всех других местах, выполняют свою работу", — сказал сербский лидер журналистам.