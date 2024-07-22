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22 июля, 02:13

Вучич рассказал, почему не общался с Путиным два с половиной года

Вучич считает, что Путин звонками не хочет усиливать давление на Сербию

Глава Сербии Александр Вучич не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным два с половиной года, так как лидера РФ заботит позиция Сербии, руководителя которой он не хочет ставить под угрозу. Об этом Вучич сообщил в эфире сербского телеканала TV Pink.

"Если бы я завтра захотел разговаривать, президент Путин бы разговаривал. И также если он пожелает. Но если спросите меня, он учитывает позицию Сербии и с этой точки зрения президент Путин не хочет запрашивать такой разговор", — пояснил Вучич.

Вучич: Западные страны готовятся к прямому конфликту с Россией
Вучич: Западные страны готовятся к прямому конфликту с Россией

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что страна не станет вводить санкции против России, хотя и испытывает давление со стороны Запада. Белград планирует сохранить своё право на самостоятельный выбор союзников на международной арене.

Обложка ©

ТАСС / EPA / SARAH MEYSSONNIER

Анатолий Симоненко
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