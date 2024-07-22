Вучич рассказал, почему не общался с Путиным два с половиной года
Вучич считает, что Путин звонками не хочет усиливать давление на Сербию
Глава Сербии Александр Вучич не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным два с половиной года, так как лидера РФ заботит позиция Сербии, руководителя которой он не хочет ставить под угрозу. Об этом Вучич сообщил в эфире сербского телеканала TV Pink.
"Если бы я завтра захотел разговаривать, президент Путин бы разговаривал. И также если он пожелает. Но если спросите меня, он учитывает позицию Сербии и с этой точки зрения президент Путин не хочет запрашивать такой разговор", — пояснил Вучич.
Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что страна не станет вводить санкции против России, хотя и испытывает давление со стороны Запада. Белград планирует сохранить своё право на самостоятельный выбор союзников на международной арене.
ТАСС / EPA / SARAH MEYSSONNIER