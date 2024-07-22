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21 июля, 23:56

Вучич: Западные страны готовятся к прямому конфликту с Россией

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны Запада ведут активную подготовку для прямого военного конфликта с Россией.

"На Западе хотели бы вести военные действия на расстоянии, через кого-то другого, вкладывать деньги и так далее, но в данный момент они не готовы [к прямому конфликту с РФ]. Будут ли готовы? Сейчас они не готовы, но я думаю, что будут", — сказал Вучич в эфире телеканала Pink.

При этом подготовка эта идёт значительно быстрее, чем думают некоторые люди. Белград знает это и по тому, как проводятся военные приготовления. Запад готовится к военному конфликту, утверждает сербский лидер.

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Ранее Вучич дал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу совет добиваться прекращения огня на Украине на любых условиях. В ином случае ситуация в Незалежной будет ухудшаться, предупредил он.

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Артур Лапсаков
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