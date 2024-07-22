Вучич: Западные страны готовятся к прямому конфликту с Россией

"На Западе хотели бы вести военные действия на расстоянии, через кого-то другого, вкладывать деньги и так далее, но в данный момент они не готовы [к прямому конфликту с РФ]. Будут ли готовы? Сейчас они не готовы, но я думаю, что будут", — сказал Вучич в эфире телеканала Pink.