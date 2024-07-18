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18 июля, 10:49

"Ситуация будет ухудшаться": Вучич дал Шольцу один совет по Украине

Вучич: Шольцу следует добиваться прекращения огня на Украине на любых условиях

Олаф Шольц и Александр Вучич. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Олаф Шольц и Александр Вучич. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

На Украине необходимо в кратчайшие сроки ввести режим прекращения огня. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, отвечая на вопрос, что бы он посоветовал канцлеру Германии Олафу Шольцу для достижения мира на территории Незалежной. Сербский лидер подчеркнул, что сейчас неважно, на каких условиях будет установлено это перемирие — все нюансы можно будет обсудить позже.

"Ситуация на Украине будет ухудшаться. Если бы он (Шольц. — Прим. Life.ru) действительно хотел услышать, что я думаю, то я бы сказал: заключите соглашение о прекращении огня как можно скорее. Не играет никакой роли, на каких условиях. Обсудите условия потом", — сказал Вучич в интервью газете Handelsblatt.

Также он заявил об ущербе Европе из-за попыток стран Запада нанести поражение России на Украине. Как отметил Вучич, многие европейские политики считают, что необходимо вести войну до полного поражения одной из сторон. Именно это и наносит огромный ущерб европейцам, убеждён сербский президент.

Ранее стало известно, что в Сербии отказались портить отношения с Россией, несмотря на давление Запада. Как отметил вице-премьер страны Александр Вулин, Белград будет придерживаться собственных принципов.

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Наталья Исакова
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