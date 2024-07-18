"Ситуация будет ухудшаться": Вучич дал Шольцу один совет по Украине

На Украине необходимо в кратчайшие сроки ввести режим прекращения огня. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, отвечая на вопрос, что бы он посоветовал канцлеру Германии Олафу Шольцу для достижения мира на территории Незалежной. Сербский лидер подчеркнул, что сейчас неважно, на каких условиях будет установлено это перемирие — все нюансы можно будет обсудить позже.

"Ситуация на Украине будет ухудшаться. Если бы он (Шольц. — Прим. Life.ru) действительно хотел услышать, что я думаю, то я бы сказал: заключите соглашение о прекращении огня как можно скорее. Не играет никакой роли, на каких условиях. Обсудите условия потом", — сказал Вучич в интервью газете Handelsblatt.

Также он заявил об ущербе Европе из-за попыток стран Запада нанести поражение России на Украине. Как отметил Вучич, многие европейские политики считают, что необходимо вести войну до полного поражения одной из сторон. Именно это и наносит огромный ущерб европейцам, убеждён сербский президент.