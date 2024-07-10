"Не агрессия, а спасение": Вучич указал на двойные стандарты США из-за Украины и Югославии
Вучич уличил Байдена в двойных стандартах в ситуациях с Украиной и Югославией
Президент Сербии Александр Вучич. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Soeren Stache
Президент Сербии Александр Вучич призвал объяснить, по каким принципам строится работа НАТО, которое в 1999 году накрыло бомбардировками Союзную Республику Югославия (СРЮ), забыв о моральной составляющей, а теперь обвиняет в агрессии Россию.
В Вашингтон на 75-й саммит НАТО приехала сербская делегация по главе с министром иностранных дел страны Марко Джуричем. Президент США Джо Байден, являвшийся одним из идейных вдохновителей уничтожения Югославии, на мероприятии сделал неожиданное заявление. По его словам, в начале войны на Балканах Белый дом решил своим участием "восстановить мир и остановить этнические чистки".
"У меня есть вопрос, больше о состоянии общества: раз вы (НАТО в 1999 году. — Прим. Life.ru) тогда предотвращали этнические чистки, издеваясь над одним малым государством и народом, вас 19 великих и сильных, как вам не пришло в голову издеваться, вторгнуться и сразу напасть на Россию?" — вопрошал Вучич во время встречи с журналистами на осмотре строительства дороги в муниципалитете Кралево.
Сербский политик предположил, что Запад в удобный для этого момент убрал подальше мораль, а потом вспомнил о ней, когда было "уже не важно".
"Как это, когда РФ войдёт на Украину, вы говорите, что это агрессия, а когда вы вторглись на территорию Сербии, это не агрессия, а спасение. Чего, кого? Это исторические вопросы, нам нужны хорошие отношения и с американцами, и с русскими, прошу их только выучить один маленький урок о сербах, о том, что свободу любим больше всего", — подчёркивает Вучич.
В 1999 году НАТО решило сравнять с землёй Югославию, покрыв её бомбардировками, в результате которых погибло более 2,5 тысячи человек, включая 87 детей. При этом войска альянса зачем-то использовали обеднённый уран, что впоследствии привело к росту онкологических заболеваний. Народ бывшей Югославии, разумеется, этого забыть не может, а экс-глава югославского МИД до сих пор считает, что альянс обязан возместить Сербии нанесённый ей ущерб. Этот акт агрессии осуждается многими политиками, в числе которых и Владимир Путин, называющий произошедшее огромной трагедией. Но ни один из президентов США не принёс извинений даже за ядерные бомбы в Японии, поэтому для них и вовсе не кажется весомым поводом Югославия, заседание Совбеза ООН по которой в конце марта было в очередной раз сорвано западными лидерами.