"Не агрессия, а спасение": Вучич указал на двойные стандарты США из-за Украины и Югославии

Президент Сербии Александр Вучич призвал объяснить, по каким принципам строится работа НАТО, которое в 1999 году накрыло бомбардировками Союзную Республику Югославия (СРЮ), забыв о моральной составляющей, а теперь обвиняет в агрессии Россию.

В Вашингтон на 75-й саммит НАТО приехала сербская делегация по главе с министром иностранных дел страны Марко Джуричем. Президент США Джо Байден, являвшийся одним из идейных вдохновителей уничтожения Югославии, на мероприятии сделал неожиданное заявление. По его словам, в начале войны на Балканах Белый дом решил своим участием "восстановить мир и остановить этнические чистки".

"У меня есть вопрос, больше о состоянии общества: раз вы (НАТО в 1999 году. — Прим. Life.ru) тогда предотвращали этнические чистки, издеваясь над одним малым государством и народом, вас 19 великих и сильных, как вам не пришло в голову издеваться, вторгнуться и сразу напасть на Россию?" — вопрошал Вучич во время встречи с журналистами на осмотре строительства дороги в муниципалитете Кралево.

Сербский политик предположил, что Запад в удобный для этого момент убрал подальше мораль, а потом вспомнил о ней, когда было "уже не важно".