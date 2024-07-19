Зеленскому напомнили о важности диалога для достижения мира
Глава Сербии Вучич напомнил Зеленскому о важности диалога для достижения мира
Президент Сербии Александр Вучич встретился с Владимиром Зеленским. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Президент Сербии Александр Вучич встретился на полях саммита Европейского политического сообщества, который проходил 18 июля в Лондоне, с Владимиром Зеленским. Как написал сербский лидер в социальных сетях, он напомнил Зеленскому о важности проведения диалога для достижения мира и стабильности.
Политический деятель назвал это событие "хорошей встречей". По его словам, он пообщался с Зеленским по поводу вызовов и важных вопросов, касающихся не только Украины и Сербии, но и всей Европы.
"Я отметил важность восстановления мира и стабильности на целом нашем континенте и повторил, что к этому можно прийти только через диалог и политические решения", — сообщил глава государства.
Ранее Life.ru писал, что Вучич вспомнил про украинский конфликт во время выступления на заседании руководства страны с представителями Республики Сербской. Тогда он заявил, что события на Украине, в ходе которых происходит конфликт Запада с Россией, приближают мир к глобальной катастрофе.