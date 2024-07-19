Зеленскому напомнили о важности диалога для достижения мира

Президент Сербии Александр Вучич встретился на полях саммита Европейского политического сообщества, который проходил 18 июля в Лондоне, с Владимиром Зеленским. Как написал сербский лидер в социальных сетях, он напомнил Зеленскому о важности проведения диалога для достижения мира и стабильности.

Политический деятель назвал это событие "хорошей встречей". По его словам, он пообщался с Зеленским по поводу вызовов и важных вопросов, касающихся не только Украины и Сербии, но и всей Европы.

"Я отметил важность восстановления мира и стабильности на целом нашем континенте и повторил, что к этому можно прийти только через диалог и политические решения", — сообщил глава государства.