Антиправительственные протесты в Нигерии унесли два десятка жизней

В Нигерии разразился настоящий кризис: антиправительственные протесты, продолжающиеся уже неделю, унесли жизни как минимум 21 человека. Жестокие столкновения между протестующими и полицией охватили такие города, как Азаре, Кадуна, Кано, Майдугури и Сулеха.

По данным Amnesty International, граждане, протестующие против текущего правительства, сталкиваются с агрессивной реакцией со стороны правоохранительных органов, что приводит к трагическим последствиям. Как пишет агентство, силовики применяют слезоточивый газ и другие средства подавления, из-за чего погибло уже более двух десятков человек.

Ситуация в Нигерии вызывает серьёзное беспокойство международных правозащитных организаций, следящих за развитием событий и последствиями насилия со стороны властей.