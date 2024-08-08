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7 августа, 23:38

Антиправительственные протесты в Нигерии унесли два десятка жизней

В ходе протестов в Нигерии от рук полицейских погибло более 20 человек

В Нигерии разразился настоящий кризис: антиправительственные протесты, продолжающиеся уже неделю, унесли жизни как минимум 21 человека. Жестокие столкновения между протестующими и полицией охватили такие города, как Азаре, Кадуна, Кано, Майдугури и Сулеха.

По данным Amnesty International, граждане, протестующие против текущего правительства, сталкиваются с агрессивной реакцией со стороны правоохранительных органов, что приводит к трагическим последствиям. Как пишет агентство, силовики применяют слезоточивый газ и другие средства подавления, из-за чего погибло уже более двух десятков человек.

Ситуация в Нигерии вызывает серьёзное беспокойство международных правозащитных организаций, следящих за развитием событий и последствиями насилия со стороны властей.

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Ранее в нигерийском штате Кано семерых граждан Польши задержали во время антиправительственных протестов за размахивание российскими флагами. Представитель Департамента госбезопасности Нигерии Питер Афунанья отметил, что арест не был направлен против польских граждан в целом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anton_Ivanov

Кирилл Сосновских
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