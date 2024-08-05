В Нигерии задержали Ленина, который хотел устроить революцию

В Нигерии задержали одного из лидеров антиправительственных митингов Майкла Ленина. Это передаёт нигерийская газета The Guardian Nigeria.

"Силовики задержали одного из лидеров протестов Майкла Ленина. Он является национальным координатором кампании за права молодёжи Нигерии", — говорится в публикации.

По данным газеты, Ленин был задержан минувшей ночью у себя дома в Абудже. Причиной задержания может быть созванная им пресс-конференция, на которой он критиковал обращение к нации президента Нигерии Болы Тинубу, призвавшего прекратить массовые протесты.