В Нигерии задержали Ленина, который хотел устроить революцию
The Guardian Nigeria: В Нигерии задержали лидера массовых протестов Ленина
Майкл Ленин. Обложка © X / gbenga_von
В Нигерии задержали одного из лидеров антиправительственных митингов Майкла Ленина. Это передаёт нигерийская газета The Guardian Nigeria.
"Силовики задержали одного из лидеров протестов Майкла Ленина. Он является национальным координатором кампании за права молодёжи Нигерии", — говорится в публикации.
По данным газеты, Ленин был задержан минувшей ночью у себя дома в Абудже. Причиной задержания может быть созванная им пресс-конференция, на которой он критиковал обращение к нации президента Нигерии Болы Тинубу, призвавшего прекратить массовые протесты.
Протесты и забастовки продолжаются в африканской стране с начала июля, основное требование к властям — повышение зарплат на фоне высокой инфляции.
Тем временем в столице Бангладеш закрыли аэропорт из-за тысяч людей, пытавшихся покинуть страну. До этого сообщалось, что 76-летняя премьер-министр страны Шейх Хасина покинула свою резиденцию в Дакке. Предположительно, она прибыла в индийский город Агартала. Это произошло после того, как толпа ворвалась в резиденцию политика, разгромив и разграбив её. Как писал Life.ru, в МИД России ещё в декабре 2023 года заявляли, что США могут провести в Бангладеш сценарий в духе "арабской весны".