В столице Бангладеш закрыли аэропорт из-за тысяч людей, пытавшихся покинуть страну

Международный аэропорт Шахджалал в Дакке временно закрыли на фоне массовых беспорядков в Бангладеш. Об этом журналистам сообщил директор воздушной гавани Камрул Ислам.

По его словам, это решение было принято из-за наплыва в аэропорт большого количества людей после сообщения об отставке премьер-министра Шейх Хасины. Все рейсы приостановлены с 16:45 по местному времени (13:45 по Москве). Когда откроется аэропорт, пока неизвестно.