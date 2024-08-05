В столице Бангладеш закрыли аэропорт из-за тысяч людей, пытавшихся покинуть страну
Из-за массовых беспорядков в столице Бангладеш закрыли международный аэропорт
Международный аэропорт Шахджалал в Дакке временно закрыли на фоне массовых беспорядков в Бангладеш. Об этом журналистам сообщил директор воздушной гавани Камрул Ислам.
По его словам, это решение было принято из-за наплыва в аэропорт большого количества людей после сообщения об отставке премьер-министра Шейх Хасины. Все рейсы приостановлены с 16:45 по местному времени (13:45 по Москве). Когда откроется аэропорт, пока неизвестно.
Ранее стало известно, что 76-летняя Шейх Хасина покинула свою резиденцию в Дакке на фоне массовых протестов. Предположительно, она прибыла в индийский город Агартала. Тем временем толпа ворвалась в резиденцию политика, разгромив и разграбив её. Как писал Life.ru, в МИД России ещё в декабре 2023 года заявляли, что США могут провести в Бангладеш сценарий в духе "арабской весны".
X / andalus