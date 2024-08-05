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Регион
5 августа, 13:49

Подавшая в отставку премьер Бангладеш Хасина просит убежище в Британии

Шейх Хасина. Обложка © ТАСС / EPA / HARISH TYAGI

Шейх Хасина. Обложка © ТАСС / EPA / HARISH TYAGI

Подавшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина попросила убежища в Великобритании, пишет издание Hindu со ссылкой на источники. Утверждается, что её сопровождает сестра, являющаяся поданной королевства.

В свою очередь телеканал NDTV передаёт, что Хасина уже приземлилась на базе ВВС Индии Хиндон в Газиабаде.

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Напомним, в Бангладеш разгорелась новая волна антиправительственных протестов. На этом фоне 76-летняя Шейх Хасина покинула резиденцию в Дакке, куда уже ворвалась толпа. По последним данным, волнения унесли жизни по меньшей мере десяти человек. Мародёрство, устроенное демонстрантами, попало на видео.

Матвей Константинов
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