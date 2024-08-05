Подавшая в отставку премьер Бангладеш Хасина просит убежище в Британии

Подавшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина попросила убежища в Великобритании, пишет издание Hindu со ссылкой на источники. Утверждается, что её сопровождает сестра, являющаяся поданной королевства.

В свою очередь телеканал NDTV передаёт, что Хасина уже приземлилась на базе ВВС Индии Хиндон в Газиабаде.