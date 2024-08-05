Хаос в Бангладеш: Протестующие разгромили дом главы МВД и разграбили резиденцию премьера

Участники антиправительственных протестов в Бангладеш разгромили резиденцию главы МВД страны Асадуззамана Хана в Дакке. Как сообщает местное издание Prothom Alo, из охваченного митингующими здания валит дым. Также протестующие в Дакке подожгли мемориальный музей основателя страны Шейха Муджибура Рахмана и районный офис правящей партии "Авами лиг".

Кадры массовых погромов в Бангладеш. Видео © X / Aadhya__Sri / vinodkapri

В свою очередь глава МВД Бангладеш подтвердил отставку премьер-министра страны Шейх Хасины. По его словам, управление страной, вероятнее всего, временно возьмут на себя вооружённые силы.