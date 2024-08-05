Хаос в Бангладеш: Протестующие разгромили дом главы МВД и разграбили резиденцию премьера
Глава МВД Бангладеш Хан подтвердил отставку премьер-министра Шейх Хасины
Последствия массовых погромов в Бангладеш. Обложка © X / ThomasVLinge
Участники антиправительственных протестов в Бангладеш разгромили резиденцию главы МВД страны Асадуззамана Хана в Дакке. Как сообщает местное издание Prothom Alo, из охваченного митингующими здания валит дым. Также протестующие в Дакке подожгли мемориальный музей основателя страны Шейха Муджибура Рахмана и районный офис правящей партии "Авами лиг".
Кадры массовых погромов в Бангладеш. Видео © X / Aadhya__Sri / vinodkapri
В свою очередь глава МВД Бангладеш подтвердил отставку премьер-министра страны Шейх Хасины. По его словам, управление страной, вероятнее всего, временно возьмут на себя вооружённые силы.
"Шейх Хасина ушла в отставку. Я получил информацию о том, что она ушла в отставку", — сказал Хан в эфире телеканала CNN-News18.
Ранее стало известно, что 76-летняя Шейх Хасина покинула свою резиденцию в Дакке на фоне массовых протестов. Предположительно, она прибыла в индийский город Агартала. Тем временем толпа ворвалась в резиденцию политика, разгромив и разграбив её. Как писал Life.ru, в МИД РФ ещё в декабре 2023 года заявляли, что США могут провести в Бангладеш сценарий в духе "арабской весны".