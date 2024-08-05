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5 августа, 11:42

Хаос в Бангладеш: Протестующие разгромили дом главы МВД и разграбили резиденцию премьера

Глава МВД Бангладеш Хан подтвердил отставку премьер-министра Шейх Хасины

Последствия массовых погромов в Бангладеш. Обложка © X / ThomasVLinge

Последствия массовых погромов в Бангладеш. Обложка © X / ThomasVLinge

Участники антиправительственных протестов в Бангладеш разгромили резиденцию главы МВД страны Асадуззамана Хана в Дакке. Как сообщает местное издание Prothom Alo, из охваченного митингующими здания валит дым. Также протестующие в Дакке подожгли мемориальный музей основателя страны Шейха Муджибура Рахмана и районный офис правящей партии "Авами лиг".

Кадры массовых погромов в Бангладеш. Видео © X / Aadhya__Sri / vinodkapri

В свою очередь глава МВД Бангладеш подтвердил отставку премьер-министра страны Шейх Хасины. По его словам, управление страной, вероятнее всего, временно возьмут на себя вооружённые силы.

"Шейх Хасина ушла в отставку. Я получил информацию о том, что она ушла в отставку", — сказал Хан в эфире телеканала CNN-News18.

Ранее стало известно, что 76-летняя Шейх Хасина покинула свою резиденцию в Дакке на фоне массовых протестов. Предположительно, она прибыла в индийский город Агартала. Тем временем толпа ворвалась в резиденцию политика, разгромив и разграбив её. Как писал Life.ru, в МИД РФ ещё в декабре 2023 года заявляли, что США могут провести в Бангладеш сценарий в духе "арабской весны".

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Наталья Демьянова
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