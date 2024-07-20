Не менее 300 полицейских пострадали при беспорядках в Бангладеш

Не менее 300 сотрудников полиции пострадали при беспорядках в Дакке — столице Бангладеш. Об этом журналистам сообщил представитель полиции Фарук Хоссейн. Половине правоохранителей потребовалась госпитализация.

"По меньшей мере 150 офицеров полиции доставлены в больницы. Ещё 150 получили первую медицинскую помощь", — сказал он в беседе с агентством "Франс пресс".

По словам Хоссейна, правоохранители оценивают число протестующих в сотни тысяч.

Напомним, в Бангладеш уже несколько недель продолжаются массовые протесты из-за системы квот на государственные должности, которую планируют ввести власти республики. В частности, участники беспорядков взяли штурмом тюрьму, освободив сотни заключённых. В ходе столкновений с полицией погибло более ста человек. В стране действует комендантский час, в разгоне митингов участвует армия.

Система квот предполагает предоставление 30% государственных должностей членам семей ветеранов, сражавшихся за независимость республики в 1971 году. Противники называют это дискриминацией и утверждают, что это приносит пользу сторонникам премьер-министра Шейхи Хасины и её партии "Авами лиг", возглавившей движение за независимость. В 2017 году действие системы приостановили, однако Верховный суд восстановил её. Окончательный вердикт вынесут 7 августа.