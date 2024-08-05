Премьер Бангладеш покинула дворец на фоне массовых протестов. СМИ сообщили об её отставке
AFP: Премьер Бангладеш Хасина покинула дворец в Дакке на фоне массовых протестов
Шейх Хасина. Обложка © ТАСС / ЕРА /MONIRUL ALAM
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина покинула свою резиденцию в Дакке на фоне массовых антиправительственных протестов. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в её окружении.
Премьер-миинистр Бангладеш Шейх Хасина покинула свою резиденцию в Дакке. Видео © X / skphotography68
Куда отправилась 76-летняя Шейх Хасина, неизвестно. СМИ публикуют противоречивые сообщения о том, что премьер сбежала из страны и подала в отставку. Однако подтверждений этой информации пока нет. Тем временем протестующие уже штурмуют её дворец.
Массовые протесты вспыхнули с новой силой в Дакке и других городах Бангладеш накануне, 4 августа. Участники акций громят правительственные здания, дома депутатов и полицейские участки, требуя отставки Шейх Хасины. Власти ввели в Дакке и других районах комендантский час, отключили мобильный интернет и объявили выходные вплоть до среды, 7 августа. Железные дороги Бангладеш приостановили перевозки на неопределённый срок.
Шейх Хасина Вазед занимает пост премьера Бангладеш с 2009 года. Также она возглавляла правительство в 1996-2001 годах.
Напомним, поводом для протестов в Бангладеш стала система квот на государственные должности, которую планируют ввести власти республики. В июле сообщалось, что при разгоне беспорядков пострадало не менее 300 полицейских. Также утверждается, что количество погибших достигло 300. Как писал Life.ru, в МИД РФ ещё в декабре 2023 года заявляли, что США могут провести в Бангладеш сценарий в духе "арабской весны".