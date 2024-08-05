Премьер Бангладеш покинула дворец на фоне массовых протестов. СМИ сообщили об её отставке

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина покинула свою резиденцию в Дакке на фоне массовых антиправительственных протестов. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в её окружении.

Премьер-миинистр Бангладеш Шейх Хасина покинула свою резиденцию в Дакке. Видео © X / skphotography68

Куда отправилась 76-летняя Шейх Хасина, неизвестно. СМИ публикуют противоречивые сообщения о том, что премьер сбежала из страны и подала в отставку. Однако подтверждений этой информации пока нет. Тем временем протестующие уже штурмуют её дворец.

Массовые протесты вспыхнули с новой силой в Дакке и других городах Бангладеш накануне, 4 августа. Участники акций громят правительственные здания, дома депутатов и полицейские участки, требуя отставки Шейх Хасины. Власти ввели в Дакке и других районах комендантский час, отключили мобильный интернет и объявили выходные вплоть до среды, 7 августа. Железные дороги Бангладеш приостановили перевозки на неопределённый срок.