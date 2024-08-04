Толпа разъярённых англичан замуровала мигрантов в отеле и подожгла

В английском Ротереме толпа протестующих в воскресенье, 4 августа, разгромила и подожгла отель, в котором, предположительно, проживают мигранты. По данным Sky News, речь идёт о здании Holiday Inn Express.

В Англии протестующие подожгли отель с мигрантами. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Sarah Hilton / X / Akhipotter_ / AdityaRajKaul

"Ворвавшись в здание через окно, демонстранты попытались поджечь отель прежде, чем заблокировать выход мусорными баками. Сотрудникам спецназа удалось оттеснить их от входа, но группа обошла отель стороной, бросая камни и мусор в окна", — отмечает телеканал.