Толпа разъярённых англичан замуровала мигрантов в отеле и подожгла
В Англии толпа протестующих заблокировала вход в отель с мигрантами и подожгла
В английском Ротереме толпа протестующих в воскресенье, 4 августа, разгромила и подожгла отель, в котором, предположительно, проживают мигранты. По данным Sky News, речь идёт о здании Holiday Inn Express.
В Англии протестующие подожгли отель с мигрантами. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Sarah Hilton / X / Akhipotter_ / AdityaRajKaul
"Ворвавшись в здание через окно, демонстранты попытались поджечь отель прежде, чем заблокировать выход мусорными баками. Сотрудникам спецназа удалось оттеснить их от входа, но группа обошла отель стороной, бросая камни и мусор в окна", — отмечает телеканал.
Судя по видео с места, митингующие сталкиваются с полицейскими. В силовиков летят камни, стулья и бутылки. В результате акции пострадал как минимум один сотрудник полиции.
Напомним, волнения в Британии начались после того, как 29 июля в городе Саутпорте 17-летний подросток напал с ножом на детей во время танцевальных занятий. В результате трое несовершеннолетних скончались, ещё восемь человек пострадали. В Британии вспыхнули протесты на фоне слухов о том, что преступник был беженцем. Ультраправые сторонники борьбы с мигрантами бросались на полицейских и подожгли участок в Сандерленде. При этом правоохранители опровергли сообщения о том, что напавший был мигрантом. Между тем в Британии потребовали созвать парламент из-за протестов. А предприниматель Илон Маск предрёк в стране гражданскую войну.
X / Akhipotter_