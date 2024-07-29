Детский мастер-класс по танцам Тейлор Свифт закончился убийством двух малышей, ещё 6 ранены

В городе Саутпорте в северо-западной части Британии двое детей погибли в результате нападения с ножом. Также пострадали ещё шестеро детей и двое взрослых, их госпитализировали в тяжёлом состоянии. Об этом во время пресс-конференции сообщила глава полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди.

"Два ребёнка погибли в результате ножевых ран, полученных в результате нападения, произошедшего сегодня утром. Девять детей были ранены, шесть из них находятся в критическом состоянии. У всех пострадавших ножевые ранения, полученные во время нападения. Двое взрослых также находятся в критическом состоянии", — заявила она.

Подозреваемый уже задержан — это 17-летний юноша из Кардифа, его имя не раскрывали. По словам Кеннеди, нападение случилось в конце детского группового занятия по танцам под песни певицы Тейлор Свифт. На мастер-классе были ребята в возрасте от 6 до 11 лет.