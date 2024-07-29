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29 июля, 18:42

Детский мастер-класс по танцам Тейлор Свифт закончился убийством двух малышей, ещё 6 ранены

В Британии двое детей были убиты при нападении с ножом, 8 человек ранены

Певица Тейлор Свифт. Обложка © Instagram Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Taylor Swift

Певица Тейлор Свифт. Обложка © Instagram Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Taylor Swift

В городе Саутпорте в северо-западной части Британии двое детей погибли в результате нападения с ножом. Также пострадали ещё шестеро детей и двое взрослых, их госпитализировали в тяжёлом состоянии. Об этом во время пресс-конференции сообщила глава полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди.

"Два ребёнка погибли в результате ножевых ран, полученных в результате нападения, произошедшего сегодня утром. Девять детей были ранены, шесть из них находятся в критическом состоянии. У всех пострадавших ножевые ранения, полученные во время нападения. Двое взрослых также находятся в критическом состоянии", — заявила она.

Подозреваемый уже задержан — это 17-летний юноша из Кардифа, его имя не раскрывали. По словам Кеннеди, нападение случилось в конце детского группового занятия по танцам под песни певицы Тейлор Свифт. На мастер-классе были ребята в возрасте от 6 до 11 лет.

В Самаре подросток порезал ножом 14-летнюю девочку в парке и сбежал
В Самаре подросток порезал ножом 14-летнюю девочку в парке и сбежал

Это не единственный случай поножовщины в Европе за сегодня. Ранее Life.ru сообщал о том, что в Берлине мужчина бросился с холодным оружием на прохожих, ранив четверых человек. Троим потребовалась госпитализация.

Юрий Лысенко
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