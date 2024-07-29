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28 июля, 23:15

Рядом с резиденцией канцлера ФРГ произошла поножовщина

Bild: Мужчина ранил ножом четверых людей рядом с резиденцией канцлера ФРГ

В Берлине подозреваемый напал на прохожих с ножом, из-за чего четыре человека оказались ранены. Это произошло рядом с резиденцией федерального канцлера, сообщает Bild.

"Кровопролитие с четырьмя ранеными произошло в воскресенье вечером около 20:40 (21:40 мск) в парке Шпреебоген у моста Густава Хайнемана — очень близко к резиденции канцлера!" — указано в материале.

Троих раненых госпитализировали с сильными ранениями. Сейчас на месте происшествия находится много машин скорой помощи и спасательный вертолёт. Подозреваемый был задержан около главного железнодорожного вокзала. Как оказалось, мотивом нападения послужила ссора. Подробности произошедшего пока неизвестны.

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Ранее в немецком городе Лауф-ан-дер-Пегниц в Баварии мужчина напал на полицейских с ножом и был убит ответным огнём. Как выяснилось, преступник иранского происхождения стал оскорблять правоохранителей у здания вокзала, в ответ они применили перцовый баллончик. Сразу же после этого нарушитель общественного порядка кинулся с ножом на полицейских и был ранен ответным огнём. Спасти его не удалось.

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X / Theinformant_x

Анатолий Симоненко
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