Рядом с резиденцией канцлера ФРГ произошла поножовщина

В Берлине подозреваемый напал на прохожих с ножом, из-за чего четыре человека оказались ранены. Это произошло рядом с резиденцией федерального канцлера, сообщает Bild.

"Кровопролитие с четырьмя ранеными произошло в воскресенье вечером около 20:40 (21:40 мск) в парке Шпреебоген у моста Густава Хайнемана — очень близко к резиденции канцлера!" — указано в материале.

Троих раненых госпитализировали с сильными ранениями. Сейчас на месте происшествия находится много машин скорой помощи и спасательный вертолёт. Подозреваемый был задержан около главного железнодорожного вокзала. Как оказалось, мотивом нападения послужила ссора. Подробности произошедшего пока неизвестны.