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27 июля, 15:52

"Носореза" из московского парка арестовали после нападения на двух женщин

Мужчину, напавшего на женщин в парке в центре Москвы, заключили под стражу

Мужчину, напавшего на женщин в парке в центре Москвы, заключили под стражу. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Мужчину, напавшего на женщин в парке в центре Москвы, заключили под стражу. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Полицейские поймали грабителя, пытавшегося отрезать нос женщине в парке в центре Москвы. 38-летнего неадеквата заключили под стражу, сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчину, напавшего на женщин в парке в центре Москвы, заключили под стражу. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Две женщины общались, сидя на лавочке в парке вблизи улицы 1905 года. Злоумышленник подошёл к ним, задал несколько вопросов, после чего достал нож и потребовал передать ему деньги и ценности. Одну из женщин он ударил в лицо, поранив ножом нос, после чего забрал у другой денежные средства", — напомнили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что злоумышленник обвиняется в разбойном нападении с применением насилия и оружия. Расследование уголовного дела продолжается.

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Напомним, инцидент произошёл ночью 26 июля в сквере 1905 года в Пресненском районе Москвы. Неизвестный подошёл к двум подругам, сидевшим на лавочке, одну из них он ударил ножом по носу, а затем потребовал денег. Получив наличку, неадекват сбежал. В тот же день его задержали.

Никита Осипов
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