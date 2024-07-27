"Носореза" из московского парка арестовали после нападения на двух женщин

"Две женщины общались, сидя на лавочке в парке вблизи улицы 1905 года. Злоумышленник подошёл к ним, задал несколько вопросов, после чего достал нож и потребовал передать ему деньги и ценности. Одну из женщин он ударил в лицо, поранив ножом нос, после чего забрал у другой денежные средства", — напомнили в ведомстве.