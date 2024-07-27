"Носореза" из московского парка арестовали после нападения на двух женщин
Мужчину, напавшего на женщин в парке в центре Москвы, заключили под стражу
Мужчину, напавшего на женщин в парке в центре Москвы, заключили под стражу. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Полицейские поймали грабителя, пытавшегося отрезать нос женщине в парке в центре Москвы. 38-летнего неадеквата заключили под стражу, сообщили в столичной прокуратуре.
Мужчину, напавшего на женщин в парке в центре Москвы, заключили под стражу. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"Две женщины общались, сидя на лавочке в парке вблизи улицы 1905 года. Злоумышленник подошёл к ним, задал несколько вопросов, после чего достал нож и потребовал передать ему деньги и ценности. Одну из женщин он ударил в лицо, поранив ножом нос, после чего забрал у другой денежные средства", — напомнили в ведомстве.
В прокуратуре уточнили, что злоумышленник обвиняется в разбойном нападении с применением насилия и оружия. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, инцидент произошёл ночью 26 июля в сквере 1905 года в Пресненском районе Москвы. Неизвестный подошёл к двум подругам, сидевшим на лавочке, одну из них он ударил ножом по носу, а затем потребовал денег. Получив наличку, неадекват сбежал. В тот же день его задержали.